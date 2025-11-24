Глава МИД Германии увидел позитив в переговорах Украины и США в Женеве

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в понедельник, что переговоры в Женеве между представителями США и Украины по выдвинутому Вашингтоном плану из 28 пунктов для прекращения войны с Россией были очень положительными для европейских государств.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Вадефуль, переговоры в Женеве принесли европейцам "решающий успех".

"Все вопросы, касающиеся Европы, включая вопросы НАТО, были исключены из этого плана", – сказал он.

Вадефуль также напомнил, что европейские страны ранее неоднократно заявляли, что "любое соглашение не должно быть достигнуто без участия европейцев и украинцев".

Сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве, проходивших 23 ноября, Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире, в котором, в частности, речь пойдет об уважении суверенитета Украины.

Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.