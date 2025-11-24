У Німеччині врятували чоловіка, що кілька днів просидів замкненим у контейнері

У Німеччині врятували поляка, який у незрозумілий спосіб опинився замкненим у контейнері і провів там приблизно чотири дні.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Випадок стався у німецькій землі Баден-Вюртенберг. У неділю рятувальні служби отримали дзвінок від 60-річного чоловіка, який говорив лише польською і взявся пояснювати, що він замкнений у контейнері і не знає, де перебуває.

Вдалося встановити, що контейнер знаходиться на майданчику транспортної компанії у громаді Біллігайм неподалік Штутгарта. Чоловіка визволили звідти у хорошому стані – він потрапив у пастку зі своїми особистими речима та мав певний запас води і їжі, а стіни забезпечували якийсь захист від холоду.

Перед тим контейнер, до минулої середи, використовувася для робіт у Штутгарті. Поліція вважає, що поляк просидів всередині приблизно чотири дні. Як і за яких обставин він опинився всередині, наразі з’ясовують. Ймовірно, це сталось вже після того, коли контейнер перевірили перед відправкою, і до того, як його повезли зі Штутгарта.

