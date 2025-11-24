В Германии спасли мужчину, несколько дней просидевшего взаперти в контейнере

В Германии спасли поляка, который непонятным образом оказался запертым в контейнере и провел там примерно четыре дня.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в немецкой земле Баден-Вюртенберг. В воскресенье спасательные службы получили звонок от 60-летнего мужчины, который говорил только на польском и взялся объяснять, что он заперт в контейнере и не знает, где находится.

Удалось установить, что контейнер находится на площадке транспортной компании в общине Биллихайм неподалеку от Штутгарта. Мужчину вызволили оттуда в хорошем состоянии – он попал в ловушку со своими личными вещами и имел определенный запас воды и пищи, а стены обеспечивали некоторую защиту от холода.

Перед тем контейнер, до прошлой среды, использовался для работ в Штутгарте. Полиция считает, что поляк просидел внутри примерно четыре дня. Как и при каких обстоятельствах он оказался внутри, сейчас выясняют. Вероятно, это произошло уже после того, когда контейнер проверили перед отправкой, и до того, как его повезли из Штутгарта.

