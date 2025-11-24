Финляндия созывает саммит Восточного фланга ЕС в Хельсинки

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пригласил лидеров семи государств-членов ЕС на саммит Восточного фланга блока, который состоится 16 декабря в Хельсинки.

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций финского правительства, пишет "Европейская правда".

Встреча будет посвящена угрозам европейской безопасности и обороноспособности, особенно на восточной границе ЕС.

Однодневный саммит Восточного фланга ЕС пройдет впервые.

В саммите примут участие премьер-министры Ульф Кристерссон (Швеция), Кристен Михал (Эстония), Эвика Силиня (Латвия), Дональд Туск (Польша) и Росен Желязков (Болгария), а также президенты Никушор Дан (Румыния) и Гитанас Науседа (Литва).

Примечательно, что среди приглашенных лидеров не указаны премьер-министры или президенты Венгрии и Словакии, которые также являются частью Восточного фланга ЕС.

По словам премьер-министра Петтери Орпо, саммит станет возможностью для глубокого обсуждения угроз безопасности. В то же время страны на восточном фланге Европы смогут еще больше углубить сотрудничество в области обороны и управления границами.

Саммит Восточного фланга в Хельсинки состоится накануне заседания Европейского совета в Брюсселе.

Как сообщалось, ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал президенту Финляндии об итогах переговоров с США о "мирном плане".

По итогам переговоров в Женеве Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру, в котором, в частности речь пойдет об уважении суверенитета Украины.