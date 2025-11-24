Європарламент проведе термінові дебати про мирний план для України 26 листопада

Європейський парламент внесе зміни до порядку денного з метою провести термінові дебати на пленарному засіданні у середу, 26 листопада, у Страсбурзі щодо позиції Європейського Союзу щодо підготовки мирного плану для України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили представники кількох політичних груп Європарламенту.

Європарламент обговорить мирний план для України та вислухає позицію Єврокомісії та Ради ЄС з цього приводу.

"Невідкладні дебати про позицію Європейського Союзу внесуть до порядку денного пленарного засідання Європарламенту цього тижня на вимогу найбільших політичних груп", – повідомив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Дебати будуть призначені на 9:00 (10:00 за Києвом) у середу, 26 листопада.

Перед початком дебатів представники Європейської комісії та Ради ЄС виступлять з заявами щодо результатів участі ЄС у перемовинах стосовно мирного процесу в Україні.

Очікується, що у засіданні візьме участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голосування за резолюцію щодо вказаного питання на поточній сесії Європарламенту не передбачене.

Як повідомляла "Європейська правда", після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.

У контексті мирних перемовин глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лише Україна як суверенна держава має приймати рішення щодо своїх збройних сил.

Також Європейський Союз наполягає, що саме він має приймати рішення щодо майбутнього санкцій ЄС проти Росії, заморожених активів РФ та перспектив розширення Євросоюзу.

Про те, як виглядає оновлений план, читайте у статті "ЄвроПравди": Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.