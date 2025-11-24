Европарламент проведет срочные дебаты о мирном плане для Украины 26 ноября

Европейский парламент внесет изменения в повестку дня с целью провести срочные дебаты в среду, 26 ноября, относительно позиции Европейского Союза по подготовке мирного плана для Украины.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили представители нескольких политических групп Европарламента.



Европарламент обсудит мирный план для Украины и заслушает позицию Еврокомиссии и Совета ЕС по этому поводу.



Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Неотложные дебаты о позиции Европейского Союза внесут в повестку дня пленарного заседания Европарламента на этой неделе по требованию крупнейших политических групп", – сообщил один из собеседников "Европейской правды".



Дебаты будут назначены на 9:00 (10:00 по Киеву) в среду, 26 ноября.



Перед началом дебатов представители Европейской комиссии и Совета ЕС выступят с заявлениями о результатах участия ЕС в переговорах относительно мирного процесса в Украине.



Голосование за резолюцию по указанному вопросу на текущей сессии Европарламента не предусмотрено.



Как сообщала "Европейская правда", после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ по вопросу мира.



В контексте мирных переговоров глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что только Украина как суверенное государство должна принимать решения относительно своих вооруженных сил.



Также Европейский Союз настаивает, что именно он должен принимать решения относительно будущего санкций ЕС против России, замороженных активов РФ и перспектив расширения Евросоюза.



О том, как выглядит обновленный план, читайте в статье "ЕвроПравды": Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.