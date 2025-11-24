Кислица рассказал о 19 пунктах нового мирного соглашения и вопросах, которые оставили президентам

США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Об этом изданию FT сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, пишет "Европейская правда".

По словам Кислицы, который присутствовал в зале в составе украинской делегации, встреча была "напряженной", но „продуктивной" и завершилась тщательно пересмотренным проектом документа, который оставил обе стороны с "положительным" впечатлением.

Кислица рассказал, что после часов тщательных переговоров в Женеве американская и украинская команды пришли к соглашению по нескольким вопросам, но "поставили в скобки" наиболее спорные моменты.

В частности, речь идет о территориальных вопросах и отношениях между НАТО, Россией и США.

Эти вопросы оставили для решения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

По словам Кислицы, новый проект мало похож на ранее обнародованную версию мирного предложения, которая вызвала бурную реакцию в Киеве. "От первоначальной версии осталось очень мало", – сказал он.

"Мы разработали прочную основу для сближения позиций и несколько пунктов, по которым мы можем пойти на компромисс. Остальные вопросы потребуют решений руководства", – добавил он.

Кислица сказал, что американцы были внимательными, охотно выслушивали мнение украинцев и были открыты для предложений. "Почти все, что мы предложили, было принято во внимание", – заверил он.

Кислица отметил, что американская сторона, кажется, готова отказаться от предложения установить ограничение численности украинской армии на уровне 600 тысяч человек. Он сказал, что американские переговорщики внимательно выслушали аргументы Украины и согласились учесть эти моменты.

"Они согласились, что численность украинской армии в версии (проекта), которая просочилась, кто бы ее ни был автором, больше не обсуждается", – сказал он.

Предложение об общей амнистии за потенциальные военные преступления в оригинальном проекте было переработано таким образом, чтобы учесть "жалобы тех, кто пострадал во время войны", сказал он.

Он неоднократно выражал похвалу "конструктивному взаимодействию" американской команды, выделяя Рубио, Дрисколла и Кушнера: "Они никогда не говорили: "Мы не будем это обсуждать". Мы тщательно обсудили все вопросы".

Как сообщалось, после переговоров в Женеве, по итогам которых в первоначальную версию "мирного плана" команды Трампа внесли коррективы, количество пунктов в нем сократилось до 19.

После переговоров в Женеве США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ по миру.

О том, как выглядит обновленный план, читайте в статье "ЕвроПравды": Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.