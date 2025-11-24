Навроцький каже, що чекає Зеленського у Варшаві
Коментуючи свою готовність відвідати Україну, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що розраховує на приїзд президента Володимира Зеленського до Варшави.
Як пише "Європейська правда", про це Навроцький сказав на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі, його цитує Onet.
Президентів Польщі та Чехії запитали про можливий спільний візит до України.
"Ми про це не говорили, але якщо таке буде в планах у майбутньому, я точно не буду проти", – сказав Петр Павел.
Натомість Навроцький відповів: "Я чекаю на пана президента Зеленського у Варшаві і сподіваюся, що пан президент Зеленський прийме моє запрошення".
Нагадаємо, наприкінці вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповідав, що Навроцький найближчим часом може здійснити візит до Києва.
На початку жовтня посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що українська сторона готує двосторонню зустріч на рівні президентів, яка може відбутись у найближчі тижні.
Наприкінці жовтня голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач сказав, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Варшави, якщо він хоче зустрічі з Навроцьким.