Навроцкий говорит, что ждет Зеленского в Варшаве

Комментируя свою готовность посетить Украину, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что рассчитывает на приезд президента Владимира Зеленского в Варшаву.

Как пишет "Европейская правда", об этом Навроцкий сказал на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге, его цитирует Onet.

Президентов Польши и Чехии спросили о возможном совместном визите в Украину.

"Мы об этом не говорили, но если такое будет в планах в будущем, я точно не буду против", – сказал Петр Павел.

В свою очередь Навроцкий ответил: "Я жду господина президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что господин президент Зеленский примет мое приглашение".

Напомним, в конце сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказывал, что Навроцкий в ближайшее время может совершить визит в Киев.

В начале октября посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что украинская сторона готовит двустороннюю встречу на уровне президентов, которая может состояться в ближайшие недели.

В конце октября глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сказал, что президент Украины Владимир Зеленский должен поехать в Варшаву, если он хочет встречи с Навроцким.