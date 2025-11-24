Укр Рус Eng

Мерц про "мирні плани": без бажання Росії сідати за стіл переговорів результатів не буде

Новини — Понеділок, 24 листопада 2025, 20:12 — Марія Ємець

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що задля успіху будь-якого плану припинення російсько-української війни потрібна реальна готовність Кремля до переговорів. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Мерц зазначив, що завершити російсько-українську війну "за ніч" неможливо.

"Спільний мирний план має за мету запустити процес. А щоб це відбулося, Росія має зараз сісти за стіл переговорів. Доки не буде видимої готовності до цього – не буде ані процесу, ані миру", – констатував канцлер Німеччини. 

Як відомо, 21 листопада у ЗМІ з’явився перелік пунктів "мирного плану" команди Трампа, який розроблявся без участі Європи і передбачав численні поступки агресору з боку України. 

Вихідними європейські лідери запропонували свої корективи до нього. У Женеві відбулися перемовини делегацій США та України щодо проєкту плану, після чого документ суттєво змінився на користь України.  

У Кремлі заявили, що не отримували жодних "мирних планів" після переговорів у Женеві, та розкритикували корективи до плану, запропоновані європейськими лідерами. 

Читайте детальніше, чому Україна вважає перемогою "мирні переговори" з США і про що домовилися.

