Мерц про "мирні плани": без бажання Росії сідати за стіл переговорів результатів не буде

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що задля успіху будь-якого плану припинення російсько-української війни потрібна реальна готовність Кремля до переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Мерц зазначив, що завершити російсько-українську війну "за ніч" неможливо.

Peace in Ukraine will not be achieved overnight. The joint peace plan is meant to launch a process. For that to happen, Russia must come to the negotiating table now. As long as there is no visible willingness to do so, there will be no process and no peace. – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 24, 2025

"Спільний мирний план має за мету запустити процес. А щоб це відбулося, Росія має зараз сісти за стіл переговорів. Доки не буде видимої готовності до цього – не буде ані процесу, ані миру", – констатував канцлер Німеччини.

Як відомо, 21 листопада у ЗМІ з’явився перелік пунктів "мирного плану" команди Трампа, який розроблявся без участі Європи і передбачав численні поступки агресору з боку України.

Вихідними європейські лідери запропонували свої корективи до нього. У Женеві відбулися перемовини делегацій США та України щодо проєкту плану, після чого документ суттєво змінився на користь України.

У Кремлі заявили, що не отримували жодних "мирних планів" після переговорів у Женеві, та розкритикували корективи до плану, запропоновані європейськими лідерами.

