Укр Рус Eng

Мерц о "мирных планах": без желания России садиться за стол переговоров результатов не будет

Новости — Понедельник, 24 ноября 2025, 20:12 — Мария Емец

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что для успеха любого плана прекращения российско-украинской войны нужна реальная готовность Кремля к переговорам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Мерц отметил, что завершить российско-украинскую войну "за ночь" невозможно.

"Совместный мирный план имеет целью запустить процесс. А чтобы это произошло, Россия должна сейчас сесть за стол переговоров. Пока не будет видимой готовности к этому – не будет ни процесса, ни мира", – констатировал канцлер Германии.

Мерц отверг возвращение России в G7, как предлагал "мирный план" США

Как известно, 21 ноября в СМИ появился перечень пунктов "мирного плана" команды Трампа, который разрабатывался без участия Европы и предусматривал многочисленные уступки агрессору со стороны Украины.

На выходных европейские лидеры предложили свои коррективы к нему. В Женеве состоялись переговоры делегаций США и Украины по проекту плана, после чего документ существенно изменился в пользу Украины.

В Кремле заявили, что не получали никаких "мирных планов" после переговоров в Женеве, и раскритиковали коррективы к плану, предложенные европейскими лидерами.

Читайте подробнее, почему Украина считает победой "мирные переговоры" с США и о чем договорились.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ
Реклама: