Мерц о "мирных планах": без желания России садиться за стол переговоров результатов не будет

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что для успеха любого плана прекращения российско-украинской войны нужна реальная готовность Кремля к переговорам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Мерц отметил, что завершить российско-украинскую войну "за ночь" невозможно.

Peace in Ukraine will not be achieved overnight. The joint peace plan is meant to launch a process. For that to happen, Russia must come to the negotiating table now. As long as there is no visible willingness to do so, there will be no process and no peace. – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 24, 2025

"Совместный мирный план имеет целью запустить процесс. А чтобы это произошло, Россия должна сейчас сесть за стол переговоров. Пока не будет видимой готовности к этому – не будет ни процесса, ни мира", – констатировал канцлер Германии.

Как известно, 21 ноября в СМИ появился перечень пунктов "мирного плана" команды Трампа, который разрабатывался без участия Европы и предусматривал многочисленные уступки агрессору со стороны Украины.

На выходных европейские лидеры предложили свои коррективы к нему. В Женеве состоялись переговоры делегаций США и Украины по проекту плана, после чего документ существенно изменился в пользу Украины.

В Кремле заявили, что не получали никаких "мирных планов" после переговоров в Женеве, и раскритиковали коррективы к плану, предложенные европейскими лидерами.

