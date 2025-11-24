Зеленский о мирном соглашении: чувствительные вопросы обсужу с Трампом

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что самые чувствительные вопросы для мирного урегулирования войны с Россией еще не согласованы, и что он обсудит их с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в вечернем обращении, пишет "Европейская правда".

Президент сообщил, что украинская делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным.

Президент подтвердил, что в обновленной версии документа уже не 28 пунктов, а меньше. По его словам, "многое правильное учтено в этой рамке", однако еще есть "над чем поработать всем вместе" для разработки финального документа.

"Мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно. Фактически весь день вчера были встречи, это была непростая, чрезвычайно детальная работа", – прокомментировал Зеленский.

Он рассказал, что украинская команда уже отчиталась по новому проекту. "И это действительно правильный подход – чувствительные вещи, сенситивные я обсуждаю с президентом Трампом", – сообщил он.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".