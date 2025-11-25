ЗМІ: міністр США Дрісколл в ОАЕ зустрічався з росіянами

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл перебуває в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, де провів зустріч з російськими офіційними особами і планує зробити це знову.

Про це телеканалу CBS News повідомили два американські посадовці і два дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників телеканалу, Дрісколл зустрічався з російською делегацією в понеділок увечері. Зустріч тривала кілька годин.

"Він планує зустрітися з ними знову протягом дня (у вівторок), щоб обговорити мирний процес і швидко просунути мирні переговори", – повідомив CBS News представник США.

Наразі невідомо, хто, крім Дрісколла входить до складу американської делегації в Абу-Дабі. Також не повідомляють, хто представляє російську сторону.

Зустрічі проходять на тлі посилення тиску з боку президента США Трампа з метою забезпечити припинення вогню в війні між Росією і Україною.

Минулими вихідними Дрісколл, держсекретар Марко Рубіо, посланець Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер і дипломати з України та європейських країн-союзниць взяли участь у переговорах у Женеві.

Минулого тижня Дрісколл здійснив візит до столиці України.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".

Він також поділився, як переговори з американцями в Женеві ледь не зірвались через "зливи".