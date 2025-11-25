СМИ: министр США Дрисколл в ОАЭ встречался с россиянами

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где провел встречу с российскими официальными лицами и планирует сделать это снова.

Об этом телеканалу CBS News сообщили два американских чиновника и два дипломатических источника, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников телеканала, Дрисколл встречался с российской делегацией в понедельник вечером. Встреча длилась несколько часов.

"Он планирует встретиться с ними снова в течение дня (во вторник), чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры", – сообщил CBS News представитель США.

Пока неизвестно, кто, кроме Дрисколла, входит в состав американской делегации в Абу-Даби. Также не сообщается, кто представляет российскую сторону.

Встречи проходят на фоне усиления давления со стороны президента США Трампа с целью обеспечить прекращение огня в войне между Россией и Украиной.

В минувшие выходные Дрисколл, госсекретарь Марко Рубио, посланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и дипломаты из Украины и европейских стран-союзников приняли участие в переговорах в Женеве.

На прошлой неделе Дрисколл совершил визит в столицу Украины.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".

Он также поделился, как переговоры с американцами в Женеве едва не сорвались из-за "сливов".