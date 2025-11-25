FT: у министра США Дрисколла была запланирована встреча с Будановым

У министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, была запланирована встреча с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

В понедельник вечером в Абу-Даби Дрисколл встречался с российской делегацией. Обсуждения должны продолжиться во вторник.

Кроме того, источники издания рассказали, что Дрисколл должен был встретиться с Кириллом Будановым.

ГУР не ответило на запрос о комментарии по поводу текущей ситуации.

Издание напоминает, что в своем указе, подписанном в субботу, президент Владимир Зеленский назначил Буданова одним из девяти членов официальной делегации, которым предоставлены полномочия "участвовать в переговорном процессе" с США и Россией для достижения "справедливого и длительного мира".

Кроме того, источники FT отмечают активное участие Дрисколла в попытках США урегулировать войну РФ против Украины, которые недавно активизировались.

"Дрисколл был очень активно вовлечен в этот мирный процесс в течение последних нескольких дней", – сказал американский чиновник, имея в виду переговоры с украинской стороной, состоявшиеся в последние дни.

По словам собеседника, Дрисколл может передать российской стороне информацию о ходе переговоров с Украиной.

Чиновник добавил, что "очевидно, Украина знает, что происходит, они знали, куда он (Дрисколл. – Ред.) едет" после Женевы.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".

Он также поделился, как переговоры с американцами в Женеве едва не сорвались из-за "сливов".