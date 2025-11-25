WSJ описало, как у Трампа придумывали "мирный план" по Украине

Американское издание The Wall Street Journal в своем материале описало реконструкцию событий, которые привели к появлению в администрации США 28-пунктного плана по мирному урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом говорится в публикации WSJ, информирует "Европейская правда".

По данным американского издания, в октябре президент США Дональд Трамп дал указание своей команде по национальной безопасности разработать план прекращения войны в Украине, подобный плану по Газе.

Источники рассказывают, что во время полета с Ближнего Востока, после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС, посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали писать первый проект того, что в итоге стало планом из 28 пунктов.

При разработке своего проекта Уиткофф и Кушнер опирались на информацию от инсайдера из Кремля, который проводил тайные встречи с помощниками в Майами, отметили анонимные американские чиновники.

Российский вклад внес Кирилл Дмитриев, представитель Кремля, который имеет тесные связи с Путиным, а также давние отношения с Кушнером.

Источники издания рассказывают, что Дмитриева привезли в Майами в выходные перед Хэллоуином для трех дней интенсивных обсуждений за ужином и длительных бесед в доме Уиткоффа.

Высокопоставленный чиновник из Украины также организовал как минимум два звонка с президентом Владимиром Зеленским.

Но когда на прошлой неделе план просочился в прессу, оказалось, что его условия были выгодны Кремлю. Это шокировало европейские правительства и сторонников Киева в Конгрессе и вызвало многодневный трансатлантический кризис для администрации Трампа.

Американские официальные лица заявили, что план отражал "добросовестную попытку" Уиткоффа и Кушнера заручиться поддержкой главы Кремля Владимира Путина, который неоднократно отвергал попытки Белого дома прекратить боевые действия в Украине.

В частности, Дмитриев настаивал на требовании не принимать Украину в НАТО, на полном выходе украинских войск из Донбасса, а также на сокращении численности украинской армии.

Ссылаясь на желание Трампа расширить экономические связи между США и Россией, Дмитриев предложил подписать экономические соглашения в сферах искусственного интеллекта, энергетики и многих других.

Уиткофф, благодаря беседам с американскими и иностранными чиновниками, а также чтению разведывательных оценок, пришел к выводу, что Украина находится в более слабой военной позиции, говорят чиновники.

После этого, как рассказывают источники, Уиткофф и Кушнер пригласили в Майами секретаря СНБО Рустема Умерова, чтобы показать ему план.

По словам источников, он откровенно сказал им, что это более выгодное соглашение для России, чем для Украины. Он порекомендовал позвонить Зеленскому, чтобы проинформировать его.

16 ноября Кушнер и Уиткофф ознакомили украинского президента с 28-пунктным планом. Зеленский поблагодарил их – и Трампа – за их усилия по заключению мирного соглашения. Он пообещал вернуться к ним со своими мыслями, сказав, что над планом еще нужно поработать.

Государственный секретарь Марко Рубио получил копию плана 18 ноября, сообщил источник. Рубио знал об инициативе Уиткоффа и Кушнера, но к тому времени не знал о полном объеме того, что они подготовили, говорят источники.

После обнародования деталей плана Белый дом столкнулся с внезапным кризисом из-за односторонних условий. Рубио отвечал на звонки разъяренных европейских чиновников и законодателей, отметили собеседники.

Законодатели сообщили журналистам на конференции, что Рубио сказал им, что на первоначальный проект повлиял россиянин, не называя имени Дмитриева.

Рубио опроверг утверждение законодателей: "Мирное предложение подготовили США. Оно основано на информации от российской стороны. Но оно также основано на предварительной и текущей информации от Украины".

Рубио, Уиткофф и Кушнер поспешно организовали встречу с украинскими и европейскими чиновниками в Женеве и согласились на изменения в плане, чтобы сделать его более приемлемым для Киева. Чиновники обещают, что окончательный мирный план обеспечит достижение основных целей Украины.

Подробнее об этом в статье: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.