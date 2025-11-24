Лише 16% виборців Трампа підтримують, щоб Україна віддала РФ території для миру

Серед виборців Трампа лише 16% підтримують позицію Росії про те, що Україна має піти на подальші територіальні поступки задля миру.

Про це свідчить опитування The Vandenberg Coalition, повідомляє "Європейська правда".

Більшість виборців Трампа й надалі покладають відповідальність на Владіміра Путіна за провал спроб домовитися про припинення вогню між Росією та Україною.

Разом з тим, лише 16% респондентів підтримують позицію Росії про те, що Україна має віддати їй більше території, щоб закінчити війну. 46% підтримують позицію України в цьому питанні, 39% мають нейтральне ставлення або не визначились.

В цілому виборці Трампа хочуть, щоб війна Путіна завершилася. Утім, серед тих, хто був не повністю задоволений прогресом адміністрації щодо виконання передвиборчої обіцянки Дональда Трампа "працювати над тим, щоб завершити війну в Україні", майже половина (46%) зазначили, що більш жорстка позиція щодо Росії – через санкції, мита чи інші форми тиску – змусила б їх прихильніше оцінювати підхід Трампа.

Після того, як президент Трамп наприкінці жовтня оголосив про розширення санкцій проти "Лукойл" та "Роснефти", 76% опитаних заявили, що підтримують санкції проти російського енергетичного експорту. Цей показник залишається стабільним із червня 2025 року.

72% виборців Трампа вважають, що США загалом мають допомагати Україні й притягати Росію до відповідальності за агресію Путіна. Більш ніж половина цієї групи конкретно підтримує такі кроки, як передання Україні американських розвідданих або продаж ракет Tomahawk, щоб Україна могла завдавати ударів по цілях всередині Росії.

83% опитаних хочуть принаймні зберегти американські зобов’язання в Європі, зокрема щодо України та НАТО, і лише 15% виступають за те, щоб повністю припинити підтримку України.

Нагадаємо, очільники комітетів із закордонних справ у парламентах 20 країн Європи виступили зі спільною заявою-застереженням від таких умов миру, що стануть винагородою для Росії за розв’язану війну.

