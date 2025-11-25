Bloomberg: представники РФ відкинули оновлений мирний план щодо України

Російські представники назвали безперспективним оновлений мирний план щодо мирного врегулювання в Україні, який був змінений за підсумками переговорів України і США в Женеві 23 листопада.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Публікація агентства з’явилась у контексті зустрічей в Абу-Дабі між міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом і російською делегацією.

ЗМІ писали, що Дрісколл мав показати росіянам відредагований документ, основою для якого став 28-пунктний "мирний план" США. Після зустрічі в Женеві його скоротили до 19 пунктів, прибравши низку суперечливих умов.

При цьому, як зазначає агентство, російські посадовці назвали "безперспективним" оновлений план.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".