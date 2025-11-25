Укр Рус Eng

Bloomberg: представители РФ отвергли обновленный мирный план по Украине

Новости — Вторник, 25 ноября 2025, 11:06 — Ирина Кутелева

Российские представители назвали бесперспективным обновленный мирный план по мирному урегулированию в Украине, который был изменен по итогам переговоров Украины и США в Женеве 23 ноября.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Публикация агентства появилась в контексте встреч в Абу-Даби между министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом и российской делегацией.

СМИ писали, что Дрисколл должен был показать россиянам отредактированный документ, основой для которого стал 28-пунктный "мирный план" США. После встречи в Женеве его сократили до 19 пунктов, убрав ряд спорных условий.

При этом, как отмечает агентство, российские чиновники назвали обновленный план "бесперспективным".

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".

