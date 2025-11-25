СМИ: Рубио изменил тактику США в переговорах с Украиной по "мирному плану"

Появление госсекретаря США Марко Рубио в переговорном процессе изменило подход американской стороны к взаимодействию с Украиной по предложенному ими "мирному плану".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico.

Издание отмечает, что выбор министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла в качестве переговорщика был необычным. В частности, его подход к продвижению предложенного американского 28-пунктного плана был жестким и отличался ультиматумами.

А потом в процесс переговоров вмешался Марко Рубио. Его прибытие в Женеву 23 ноября на переговоры с украинскими чиновниками изменило тон разговоров.

Команда администрации Трампа отказалась от жесткого срока: принять предложение до 27 ноября. К тому же, как считают европейцы и украинцы, с появлением Рубио США начали больше учитывать их позиции.

"Мы считаем, что участие Марко Рубио в продолжении переговоров имеет большое значение", – сказал один из источников издания, представляющий неназванную страну НАТО.

По словам собеседника, влияние Рубио проявилось в изменении темпа переговоров: "После вчерашнего дня (23 ноября. – Ред.) они замедлились, и это хорошо".

Как отмечает издание, хаотичная прошлая неделя продемонстрировала, что Рубио рассматривают как человека, который наводит порядок в деле России и Украины, приходя, чтобы восстановить порядок и переориентировать Вашингтон на своих союзников и партнеров, а не на Москву.

В публикации говорится, что Рубио нашел способ привлечь других представителей администрации к работе в Женеве. Он согласовал расходящиеся взгляды администрации – которые были обнародованы за несколько дней, а в некоторых случаях за несколько часов до этого – и направил их на более тесное сотрудничество.

"Он, безусловно, имел больший контроль над процессом в воскресенье, чем со среды", – сказал неназванный европейский чиновник.

Еще один европейский чиновник отметил, что в Женеве "дела пошли в правильном направлении".

"Работа еще не завершена, но сейчас ситуация выглядит гораздо лучше. Рубио – профессионал, который знает свое дело. Но он работает на президента, который в конечном итоге принимает решение", – сказал он.

Участие Рубио в переговорах привело к гораздо большей гибкости со стороны США, сказали четыре человека, знакомые с ходом обсуждений. Рубио заявил журналистам в воскресенье вечером, что цель состоит просто в том, чтобы завершить обсуждение "как можно быстрее", а не ко Дню благодарения.

США также больше не так твердо придерживаются первоначального 28-пунктного плана, который обеспокоил союзников. Хотя администрация заявила, что это лишь отправная точка, а Трамп в субботу сказал, что это не "его окончательное предложение",

Лица, знакомые с переговорами, заявили, что сначала администрация не выглядела открытой к другим предложениям.

"Рубио просто лучше многих других в нынешней администрации – ни один из которых не является экспертом по Украине и очень мало кто знает что-то, кроме мифов о России – понимает, что даже в сложной ситуации, в которой находится Украина, украинское правительство просто не может подписать капитуляцию", – рассказал один из европейских источников.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".

По данным СМИ, представители РФ уже отвергли обновленный мирный план.