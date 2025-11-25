Європарламент готує позицію щодо "мирного плану" для України, голосування 27 листопада

За результатами пленарних дебатів у Страсбурзі 26 листопада Європейський парламент підготує резолюцію "Позиція ЄС щодо запропонованого мирного плану для України", яка буде поставлена на голосування у четвер, 27 листопада.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Євродепутати підготують власну позицію щодо обговорюваного мирного плану для України.

"Рішення про те, що на основі дебатів щодо мирного плану для України має бути підготована резолюція, було прийняте Європарламентом увечері в понеділок, 24 листопада", – повідомили в пресслужбі.

Текст резолюції має бути фіналізований до вечора середи, і поставлений на голосування у четвер, 27 листопада, у часовий проміжок з 13:00 до 15:00 (14:00–16:00 за Києвом).

Як повідомляла "Європейська правда", Європарламент проведе термінові дебати про "мирний план" для України 26 листопада.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".

За даними ЗМІ, представники РФ вже відкинули оновлений мирний план.