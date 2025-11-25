Европарламент готовит позицию по "мирному плану" для Украины, голосование 27 ноября

По результатам пленарных дебатов в Страсбурге 26 ноября Европейский парламент подготовит резолюцию "Позиция ЕС относительно предложенного мирного плана для Украины", которая будет поставлена на голосование в четверг, 27 ноября.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Европарламента.

Евродепутаты подготовят собственную позицию относительно обсуждаемого мирного плана для Украины.

"Решение о том, что на основе дебатов по мирному плану для Украины должна быть подготовлена резолюция, было принято Европарламентом вечером в понедельник, 24 ноября", – сообщили в пресс-службе.

Текст резолюции должен быть финализирован до вечера среды, и поставлен на голосование в четверг, 27 ноября, во временной промежуток с 13:00 до 15:00 (14:00–16:00 по Киеву).

Как сообщала "Европейская правда", Европарламент проведет срочные дебаты о "мирном плане" для Украины 26 ноября.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов, но чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".

По данным СМИ, представители РФ уже отвергли обновленный мирный план.