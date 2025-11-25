У Латвії затримали литовців, які прибули по контрабанду з Білорусі

У Латвії затримали кількох литовців, які прибули, щоб забрати контрабанду після того, як в країну залетіли численні повітряні кулі з Білорусі.

Про це заявив речник державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас, пише LRT, передає "Європейська правда".

Любаєвас заявив, що 24 листопада було зафіксовано досить велику кількість повітряних куль, які залетіли до Латвії з Білорусі.

"Слід зазначити, що, виходячи з нашого досвіду, були активовані наші алгоритми співпраці. За нашими даними, латвійські прикордонники та поліцейські також вилучили велику кількість контрабандних повітряних куль і затримали людей, які приїхали їх забрати, які, до речі, є громадянами Литви", – розповів речник державної прикордонної служби.

Любаєвас додав, що цього року було розпочато 26 досудових розслідувань щодо контрабанди з використанням повітряних куль, в яких фігурують 66 підозрюваних, 18 арештованих і 22 засуджених.

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі. У звʼязку з цим уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Проте в середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити їх раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

Однак після нових інцидентів литовська прем’єрка Інга Ругінене заявила, що якщо ситуація з Білоруссю не зміниться, кордон знову закриють.

Водночас міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович не бачить необхідності повторно закривати кордон з Білоруссю.