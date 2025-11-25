В Латвии задержали литовцев, прибывших по контрабанду из Беларуси

В Латвии задержали нескольких литовцев, которые прибыли, чтобы забрать контрабанду после того, как в страну залетели многочисленные воздушные шары из Беларуси.

Об этом заявил представитель государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Любаевас заявил, что 24 ноября было зафиксировано достаточно большое количество воздушных шаров, которые залетели в Латвию из Беларуси.

"Следует отметить, что, исходя из нашего опыта, были активированы наши алгоритмы сотрудничества. По нашим данным, латвийские пограничники и полицейские также изъяли большое количество контрабандных воздушных шаров и задержали людей, которые приехали их забрать, которые, кстати, являются гражданами Литвы", – рассказал представитель государственной пограничной службы.

Любаевас добавил, что в этом году было начато 26 досудебных расследований по контрабанде с использованием воздушных шаров, в которых фигурируют 66 подозреваемых, 18 арестованных и 22 осужденных.

Литва в последние недели страдает от нашествия метеозондов, которые запускают с территории Беларуси. В связи с этим правительство Литвы решило закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Однако в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть их раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.

Однако после новых инцидентов литовский премьер Инга Ругинене заявила, что если ситуация с Беларусью не изменится, границу снова закроют.

В то же время министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович не видит необходимости повторно закрывать границу с Беларусью.