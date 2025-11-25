Вучич поскаржився, що санкції США ставлять Сербію під загрозу паливної кризи

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербський нафтопереробний завод NIS закриється через чотири дні, якщо США не скасують санкції щодо цього проєкту.

Про це він сказав у вівторок, 25 листопада, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Вучич заявив, що Сербія має достатні запаси палива на короткострокову перспективу, але закриття єдиного нафтопереробного заводу зупинить виробництво бензину, дизельного та авіаційного палива і може завдати шкоди економіці країни.

Він заявив, що дасть російським власникам, серед яких "Газпром нефть" і "Газпром", 50 днів на продаж їхньої частки в NIS, інакше Сербія перейме управління і зробить пропозицію про викуп.

"Сербія зіштовхується з серйозними проблемами. Коли ви вводите санкції проти Росії та її компаній, вони в кінцевому підсумку вражають нашу країну", – сказав він.

Сербський президент також поскаржився, що санкції можуть вплинути на лінії постачання та виробництво електроенергії.

Як зазначає агентство, NIS заявила, що почала підготовку до закриття свого сербського нафтопереробного заводу, єдиного в країні, перевівши його в так званий режим готовності, який дозволить відновити роботу, як тільки з'явиться нафта.

"NIS продовжує безперебійно постачати на внутрішній ринок нафтопродукти завдяки раніше забезпеченим запасам", – йдеться у заяві.

Як відомо, "Газпром нефть" володіє 44,9% NIS, а "Газпром" – 11,3%. Сербія володіє 29,9%, решта належить дрібним акціонерам.

На початку жовтня NIS не змогла отримати від США чергове відтермінування санкцій.

Зазначимо, 15 листопада Сербія отримала тримісячну ліцензію від США на пошук покупця для нафтової компанії NIS.