Вучич пожаловался, что санкции США ставят Сербию под угрозу топливного кризиса

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербский нефтеперерабатывающий завод NIS закроется через четыре дня, если США не отменят санкции в отношении этого проекта.

Об этом он сказал во вторник, 25 ноября, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Вучич заявил, что Сербия имеет достаточные запасы топлива на краткосрочную перспективу, но закрытие единственного нефтеперерабатывающего завода остановит производство бензина, дизельного топлива и авиационного топлива и может нанести ущерб экономике страны.

Он заявил, что даст российским владельцам, среди которых "Газпром нефть" и "Газпром", 50 дней на продажу их доли в NIS, иначе Сербия примет управление и сделает предложение о выкупе.

"Сербия сталкивается с серьезными проблемами. Когда вы вводите санкции против России и ее компаний, они в конечном итоге поражают нашу страну", – сказал он.

Сербский президент также пожаловался, что санкции могут повлиять на линии поставки и производство электроэнергии.

Как отмечает агентство, NIS заявил, что начал подготовку к закрытию своего сербского нефтеперерабатывающего завода, единственного в стране, переведя его в так называемый режим готовности, который позволит возобновить работу, как только появится нефть.

"NIS продолжает бесперебойно поставлять на внутренний рынок нефтепродукты благодаря ранее обеспеченным запасам", – говорится в заявлении.

Как известно, "Газпром нефть" владеет 44,9% NIS, а "Газпром" – 11,3%. Сербия владеет 29,9%, остальное принадлежит мелким акционерам.

В начале октября NIS не смогла получить от США очередную отсрочку санкций.

Отметим, 15 ноября Сербия получила трехмесячную лицензию от США на поиск покупателя для нефтяной компании NIS.