Макрон увидел возможность "реального прогресса" для мира в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник оптимистично оценил перспективы достижения мира в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Открывая виртуальную встречу "коалиции решительных" во вторник, французский президент сказал, что "наконец появилась возможность достичь реального прогресса на пути к настоящему миру" между Украиной и Россией.

"Но абсолютным условием для прочного мира является ряд очень надежных гарантий безопасности, а не только гарантии на бумаге", – добавил Макрон.

Он также сказал, что госсекретарь США Марко Рубио присоединится к встрече "коалиции решительных".

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" по заключению мирного соглашения, но есть несколько "раздражающих, но не непреодолимых деталей".