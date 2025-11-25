В Румынии расследуют сеть, изготавливавшую поддельные румынские паспорта для россиян

Правоохранители Румынии во вторник провели обыски по делу о сети, которая подделывает паспорта и свидетельства о рождении для жителей стран бывшего СССР, в частности России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынскую службу "Радио Свобода".

Расследование является частью более широкой схемы, касающейся примерно 300 российских граждан, которые якобы незаконно получили румынские документы в период с 2022 по 2024 год.

Среди бенефициаров были российские олигархи, бизнесмены и даже преступники, находящиеся в розыске в России.

"Расследование имеет целью расформирование сети, которая с помощью чиновников из отдела регистрации населения и мэрии получила румынские документы, не соответствующие действительности, о месте жительства, а также о приобретении румынского гражданства для лиц, рожденных в Российской Федерации, Украине, Республике Молдова и других странах бывшего СССР", – сообщили в румынской прокуратуре.

По данным румынских СМИ, россияне были готовы заплатить от 15 до 40 тысяч евро за получение румынских документов. Часть из них для этого использовали личные данные украинских солдат, погибших в российско-украинской войне.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Сергей Ломакин, состояние которого оценивается журналом Forbes в два миллиарда долларов, подал заявление на получение молдавского гражданства на основании поддельных документов.

В Болгарии специальная комиссия в 2024 году обнаружила, что за последние три-четыре года 343 кандидата из Российской Федерации, стремившиеся получить гражданство Болгарии, подали фальсифицированные документы.