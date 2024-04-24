Громадян Росії звинувачують у підробці документів на громадянство Болгарії

У Болгарії спеціальна комісія виявила, що за останні три-чотири роки 343 кандидати з Російської Федерації, які прагнули отримати громадянство Болгарії, подали фальсифіковані документи.

Про це повідомив голова комісії Атанас Атанасов за підсумками засідання, присвяченого питанням отримання болгарського громадянства громадянами Росії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

Гліб Мишин, імовірно громадянин РФ українського походження, як стверджується, організував схему, яка дозволяла росіянам отримати болгарське громадянство за допомогою, ймовірно, підроблених документів.

Атанасов висловив занепокоєння щодо наслідків цієї ситуації, наголосивши на вразливості, яку вона створює при наданні болгарського громадянства особам із країни, яка оголосила Болгарію ворожою. Він підкреслив нагальну потребу в законодавчих реформах для посилення всього процесу.

Атанасов особливо наголосив на необхідності оптимізації діяльності Виконавчого агентства у справах болгар за кордоном, яке видає іноземцям довідки про болгарське походження. Він висловив сумніви щодо здатності агентства точно перевірити такі заяви.

Крім того, Атанасов закликав провести оцінку структури та функціонування Управління з питань громадянства Болгарії в Міністерстві юстиції.

Під час закритого засідання комісії допитали директора Управління міграції Державного агентства національної безпеки Цвєтана Цвєтанова. Атанасов розкритикував управління за очевидний недогляд у виявленні діяльності Мишина, поставивши під сумнів, як таке порушення могло статися без відома управління.

Спеціальна комісія, створена парламентом у середині лютого для розслідування діяльності Мишина, пов’язаної з потенційним зловживанням з болгарським громадянством, продовжує своє розслідування. Атанасов оголосив про плани ще одного засідання, щоб представити проєкт звіту про висновки комісії, який буде підлягати голосуванню.

31 березня Болгарія та Румунія стали новими членами Шенгенської зони. Шенгенські правила застосовуватимуться в обох країнах-членах, включаючи видачу шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах буде скасовано. Водночас на сухопутних кордонах перевірки наразі здійснюються.

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявляв про "конкретні плани", щоб Болгарія приєдналась до сухопутного Шенгену з 1 січня 2025 року.