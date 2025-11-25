Сійярто вважає, що без "саботажу" ЄС Трамп уже б досяг миру в Україні

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто у вівторок висловив припущення, що "мирний план" США вже призвів би до відновлення миру в Україні, якби не був "саботований" європейськими лідерами.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Hotnews.ro, про це він сказав під час візиту до Румунії.

На прохання прокоментувати позицію Угорщини щодо американських "мирних пропозицій" Сійярто повторив критику на адресу своїх колег з ЄС, яких закликав підтримати план.

"Ми вважаємо, що цей мирний план є величезною можливістю для досягнення миру. І українці, і ми, європейці, занадто багато втратили через цю війну і не хочемо платити ще більшу ціну за війну, в якій ми не несемо жодної відповідальності", – сказав голова МЗС Угорщини.

"Тому ми тримаємо кулаки за президента Трампа і просимо відповідальних осіб у Брюсселі та західноєвропейських лідерів не саботувати переговори. Якби вони досі не саботували плани президента Трампа, план президента Трампа був би успішним", – додав він.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".