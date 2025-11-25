Сийярто считает, что без "саботажа" ЕС Трамп уже бы достиг мира в Украине

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто во вторник высказал предположение, что "мирный план" США уже привел бы к восстановлению мира в Украине, если бы не был "саботирован" европейскими лидерами.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hotnews.ro, об этом он сказал во время визита в Румынию.

На просьбу прокомментировать позицию Венгрии по поводу американских "мирных предложений" Сийярто повторил критику в адрес своих коллег из ЕС, которых призвал поддержать план.

"Мы считаем, что этот мирный план является огромной возможностью для достижения мира. И украинцы, и мы, европейцы, слишком много потеряли из-за этой войны и не хотим платить еще большую цену за войну, в которой мы не несем никакой ответственности", – сказал глава МИД Венгрии.

"Поэтому мы держим кулаки за президента Трампа и просим ответственных лиц в Брюсселе и западноевропейских лидеров не саботировать переговоры. Если бы они до сих пор не саботировали планы президента Трампа, план президента Трампа был бы успешным", – добавил он.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения, но есть несколько "деликатных, но не непреодолимых деталей".