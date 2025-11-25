Источник CNN: США и Украина еще не достигли согласия по трем пунктам "мирного соглашения"

Соединенные Штаты и Украина достигли консенсуса по большинству вопросов предложенного американской стороной "мирного плана", но между ними все еще остаются разногласия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам источника CNN, между Киевом и Вашингтоном был достигнут "консенсус" по большинству вопросов, но остаются как минимум три важные сферы, в которых существуют разногласия.

Первая сфера касается предложения США отдать России часть украинских территорий, которые она не захватила. Собеседник CNN говорит, что решение по этому вопросу еще не принято.

"Было бы очень неправильно сказать, что у нас есть версия, которая приемлема для Украины", – добавил он.

Также собеседник CNN сказал, что расхождение касается предложения ограничить численность Вооруженных Сил Украины до 600 тысяч: во время переговоров было предложено новое число, но Киев хочет дальнейших изменений, прежде чем согласиться.

Кроме того, источник CNN назвал неприемлемым требование к Украине отказаться от стремления стать членом НАТО. Такая уступка создала бы "плохой прецедент", который фактически предоставил бы России право вето на НАТО, "членом которого она даже не является", сказал этот источник.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения, но есть несколько "болезненных, но не непреодолимых деталей".