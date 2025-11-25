Трамп: "Ми дуже близькі до угоди"

Американський президент Дональд Трамп висловив оптимізм щодо "мирної угоди" у російсько-українській війні.

Про це він сказав в кулуарах під час щорічного помилування індика в Білому домі з нагоди свята Дня подяки, цитує AP, пише "Європейська правда".

Коментарі Трампа пролунали у вівторок, 25 листопада, після того, як міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі зустрічався із російською делегацію, що за словами його речника, було "успішно".

"Я думаю, що ми дуже близькі до угоди. Ми дізнаємося", – сказав американський президент.

Також він вкотре додав, що думав, що врегулювання російсько-української війни буде "простішим".

"Але, думаю, ми робимо прогрес", – додав Трамп.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, але є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".