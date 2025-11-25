Британія готова разом з ЄС фінансувати Україну на основі заморожених активів РФ

Великобританія готова брати участь у проєкті Європейського Союзу з надання Україні фінансування на базі заморожених активів Росії.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, виступаючи під час онлайн-засідання "коаліції рішучих" у вівторок, 25 листопада.

Британія готова разом з ЄС підтримати Україну на основі російських заморожених активів.

"Я знаю, що над питанням фінансування (України) команди Урсули (фон дер Ляєн) та Антоніу (Кошти) працюють майже цілодобово... І ми вдячні їм за все, що вони вкладають у це. Я знаю, що лідери ЄС розглянуть це (питання) протягом наступних кількох тижнів, де вже досягається прогрес", – заявив Стармер.

Він наголосив, що Україну необхідно підтримати саме зараз: "навіть працюючи над миром… не можна послаблювати підтримку, щоб Україна могла продовжувати боротьбу".

За словами британського прем’єра, ця підтримка "вимагає термінових рішень у таких питаннях, як фінансування та спроможності".

"Ми, Велика Британія, готові співпрацювати з ЄС у наданні фінансової підтримки (Україні), ґрунтуючись на цінності знерухомлених активів (РФ). Це найкращий спосіб показати Путіну, що він має вести переговори, а не намагатися перечекати", – заявив Кір Стармер.

Як повідомляла "Європейська правда", за результатами засідання "коаліції рішучих" Франція та Великобританія домовилися вже 26 листопада створити робочу групу з підготовки гарантій безпеки для України в рамках "коаліції рішучих", до якої будуть залучені Сполучені Штати та Туреччина.

Також було домовлено найближчими днями просунутися у пошуку рішень на двох напрямах: заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання мирної угоди, проте є кілька "дражливих, але не непереборних деталей".