Британия готова вместе с ЕС финансировать Украину на основе замороженных активов РФ

Великобритания готова участвовать в проекте Европейского Союза по предоставлению Украине финансирования на базе замороженных активов России.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая во время онлайн-заседания "коалиции решительных" во вторник, 25 ноября.



Британия готова вместе с ЕС поддержать Украину на основе российских замороженных активов.



"Я знаю, что над вопросом финансирования (Украины) команды Урсулы (фон дер Ляйен) и Антониу (Кошты) работают почти круглосуточно... И мы благодарны им за все, что они вкладывают в это. Я знаю, что лидеры ЕС рассмотрят этот (вопрос) в течение следующих нескольких недель, где уже достигается прогресс", – заявил Стармер.

Он подчеркнул, что Украину необходимо поддержать именно сейчас: "даже работая над миром... нельзя ослаблять поддержку, чтобы Украина могла продолжать борьбу".

По словам британского премьера, эта поддержка "требует срочных решений в таких вопросах, как финансирование и возможности".

"Мы, Великобритания, готовы сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки (Украине), основываясь на стоимости обездвиженных активов (РФ). Это лучший способ показать Путину, что он должен вести переговоры, а не пытаться переждать", – заявил Кир Стармер.



Как сообщала "Европейская правда", по результатам заседания "коалиции решительных" Франция и Великобритания договорились уже 26 ноября создать рабочую группу по подготовке гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных", в которую будут привлечены Соединенные Штаты и Турция.



Также была достигнута договоренность в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины.



Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.



Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" по заключению мирного соглашения, однако есть несколько "щекотливых, но не непреодолимых деталей".