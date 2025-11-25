Зеленський не виключає участі європейських лідерів у майбутній зустрічі з Трампом

Президент Володимир Зеленський на віртуальній зустрічі "коаліції рішучих" у вівторок підтвердив готовність зустрітись із Дональдом Трампом для обговорення "мирного плану" США.

Як пише "Європейська правда", виступ Зеленського опублікувала пресслужба Офісу президента України.

Глава держави назвав "позитивним результатом" переговори представників України та США у Женеві минулими вихідними.

"Україна має рамку, розроблену нашими командами в Женеві. Ця рамка на столі, і ми готові рухатися вперед разом – зі Сполученими Штатами Америки, за особистої участі президента Трампа, і з Європою, з лідерами, і з усіма партнерами, які мають сили й можливості допомогти", – сказав Зеленський.

"І я готовий зустрітися з президентом Трампом – є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною", – додав він.

Напередодні Зеленський підтвердив, що найчутливіші питання для мирного врегулювання війни з Росією ще не погоджені, та що він обговорить їх з президентом США Дональдом Трампом.

ЗМІ раніше дізнались, які саме питання залишаються предметом обговорень України та США.