Зеленский не исключает участия европейских лидеров в предстоящей встрече с Трампом

Президент Владимир Зеленский на виртуальной встрече "коалиции решительных" во вторник подтвердил готовность встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения "мирного плана" США.

Как пишет "Европейская правда", выступление Зеленского опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства назвал "позитивным результатом" переговоры представителей Украины и США в Женеве в минувшие выходные.

"Украина имеет рамку, разработанную нашими командами в Женеве. Эта рамка на столе, и мы готовы двигаться вперед вместе – с Соединенными Штатами Америки, при личном участии президента Трампа, и с Европой, с лидерами, и со всеми партнерами, которые имеют силы и возможности помочь", – сказал Зеленский.

"И я готов встретиться с президентом Трампом – есть чувствительные моменты для обсуждения, они все еще есть, и мы считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным", – добавил он.

Накануне Зеленский подтвердил, что самые чувствительные вопросы для мирного урегулирования войны с Россией еще не согласованы, и что он обсудит их с президентом США Дональдом Трампом.

СМИ ранее узнали, какие именно вопросы остаются предметом обсуждений Украины и США.