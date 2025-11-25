Глава Єврокомісії: "коаліція рішучих" закликала США продовжити тиск на РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками віртуальної зустрічі "коаліції рішучих" у вівторок сказала про необхідність подальшого тиску на Росію для примусу її до миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на X.

Фон дер Ляєн сказала, що на зустрічі "коаліції рішучих" був присутній державний секретар США Марко Рубіо, додавши, що Європі та Вашингтону "потрібна міцна трансатлантична співпраця".

"Тому що вона дає результати. Візьмемо, наприклад, значний вплив наших скоординованих і послідовних хвиль санкцій проти російської економіки. Вони скорочують ресурси, які Росія має для ведення своєї загарбницької війни", – написала президентка Єврокомісії.

"І оскільки тиск залишається єдиною мовою, на яку реагує Росія, ми будемо продовжувати його посилювати, доки не з'явиться справжня готовність долучитися до надійного шляху до миру", – додала вона.

Фон дер Ляєн також засудила останній масований обстріл України з боку Росії, під час якого російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови та Румунії.

Це ще одне нагадування про те, що безпека України – це безпека Європи. Інтереси України – це наші інтереси. Вони нерозривні. Тому ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах", – написала вона.

Раніше повідмолялось, що Франція та Британія створять робочу групу з підготовки гарантій безпеки для України в рамках "коаліції рішучих", до якої будуть залучені Сполучені Штати, НАТО та Туреччина.

За результатами засідання "коаліції рішучих" також було домовлено найближчими днями просунутися у пошуку рішень на двох напрямах: заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.