Глава Еврокомиссии: "коалиция решительных" призвала США продолжить давление на РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам виртуальной встречи "коалиции решительных" во вторник заявила о необходимости дальнейшего давления на Россию для принуждения ее к миру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на X.

Фон дер Ляйен сказала, что на встрече "коалиции решительных" присутствовал государственный секретарь США Марко Рубио, добавив, что Европе и Вашингтону "нужно прочное трансатлантическое сотрудничество".

"Потому что оно дает результаты. Возьмем, к примеру, значительное влияние наших скоординированных и последовательных волн санкций против российской экономики. Они сокращают ресурсы, которые Россия имеет для ведения своей захватнической войны", – написала президент Еврокомиссии.

"И поскольку давление остается единственным языком, на который реагирует Россия, мы будем продолжать его усиливать, пока не появится настоящая готовность присоединиться к надежному пути к миру", – добавила она.

Фон дер Ляйен также осудила последний массированный обстрел Украины со стороны России, во время которого российские беспилотники нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Это еще одно напоминание о том, что безопасность Украины – это безопасность Европы. Интересы Украины – это наши интересы. Они неразрывны. Поэтому мы и в дальнейшем будем твердо поддерживать Украину в будущих переговорах", – написала она.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания создадут рабочую группу по подготовке гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных", в которую будут вовлечены Соединенные Штаты, НАТО и Турция.

По результатам заседания "коалиции решительных" также было решено в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины.