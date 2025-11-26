СМИ: Дмитриев и Ушаков хотели, чтобы Уиткофф представил "мирный план" РФ как придуманный США

В американских СМИ появилась стенограмма телефонного разговора помощника правителя России Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в ходе которого они обсуждали, как передать собственный проект "мирного плана" команде Дональда Трампа, чтобы американская сторона представила эти идеи как собственную инициативу.

Стенограмму разговора приводит агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Телефонный разговор между Ушаковым и Дмитриевым состоялся 29 октября. Российские чиновники обсуждали передачу документа спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.

По их замыслу, Уиткофф должен был получить российский проект договоренностей и выдать за собственный план урегулирования войны в Украине.

"Нет, смотрите. Мне кажется, вот эта бумага, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней", – приводит агентство слова Дмитриева.

В ответ Ушаков выражает опасения, что США могут внести правки в проект, а затем сказать, что документ был согласован с российской стороной.

В ответ Дмитриев заверил Ушакова, что попросит Уиткоффа сохранить формулировку "слово в слово" и что все будет сделано "аккуратненько".

Он также отметил, что Ушаков сможет лично обсудить этот документ с Уиткоффом позже.

Ранее агентство также привело стенограмму телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым, который состоялся 14 октября.

В ходе него Ушаков давал Уиткоффу советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу.

Стоит также отметить, что, по данным СМИ, "мирный план" администрации США из 28 пунктов был подготовлен при непосредственном участии Кремля без ведома Киева или европейских союзников.

Американское издание The Wall Street Journal в своем материале описало реконструкцию событий, которые привели к появлению у американской администрации этого плана.