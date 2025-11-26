Трамп: самой большой уступкой РФ является то, что она не будет захватывать новые территории

Президент США Дональд Трамп в контексте своих попыток урегулировать войну в Украине заявил, что главная уступка, на которую пойдет российская сторона, – это тот факт, что они "прекратят воевать и не будут захватывать новые земли".

Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, сообщает "Европейская правда".

У Трампа сначала спросили о возможных территориальных уступках со стороны Украины, на которые она может пойти для мирного урегулирования.

"Если вы посмотрите на то, как все сейчас развивается, то все идет в одном направлении. Так что эта земля через несколько месяцев и так может оказаться у России. Так что же вы, хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или вы хотите сделать что-то сейчас? В некоторых случаях земля идет и в обратном направлении. Они ведут переговоры, они хотят закончить это", – ответил на это Трамп.

Когда его спросили, какие уступки должна сделать российская сторона, президент США сказал, что "они уже идут на уступки".

"Их главная уступка заключается в том, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земель", – добавил Трамп.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" в заключении мирного соглашения, но есть несколько "болезненных, но не непреодолимых деталей".

СМИ ранее узнали, какие именно вопросы остаются предметом обсуждений Украины и США.