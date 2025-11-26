Фон дер Ляєн назвала п’ять пріоритетів ЄС щодо мирної угоди для України

В угоді щодо встановлення миру в Україні для Європейського Союзу є п’ять основних пріоритетів: справедливий й тривалий мир, суверенітет України, фінансова підтримка України, активна участь України, ЄС та НАТО у мирних перемовинах – і повернення викрадених Росією українських дітей.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту 26 листопада.

Фон дер Ляєн назвала п’ять пріоритетів, які мають увійти у мирну угоду для України.

"Я хотіла б окреслити деякі з основних принципів для Європи, поки ми працюємо з Україною, Сполученими Штатами та "коаліцією рішучих" над подальшим шляхом. Перший пріоритет полягає в тому, що будь-яка угода має забезпечити справедливий та тривалий мир. І вона повинна гарантувати справжню безпеку для України та Європи", – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що як суверенна нація Україна не може мати жодних обмежень для своїх збройних сил.

"Україна потребує надійних, довгострокових та заслуговуючих на довіру гарантій безпеки як частини ширшого пакета… І так само очевидно, що будь-яка мирна угода має забезпечити гарантії європейської безпеки у довгостроковій перспективі", – додала президентка Єврокомісії.

Другий пріоритет, за її словами – відстоювання суверенітету України.

"Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриваємо двері для нових війн завтра. І ми не можемо цього допустити". – підкреслила фон дер Ляєн.

І додала, що "майбутнє України – в Європейському Союзі", і це – основна та суттєва частина будь-якої системи гарантій безпеки.

Третій пріоритет – забезпечення фінансових потреб України.

"На останній Європейській раді ми взяли на себе зобов’язання покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Щодо цієї теми ми, Комісія, представили документ з варіантами (фінансування). Сюди входить варіант щодо знерухомлених російських активів", – нагадала політикиня.

Вона наголосила, що наступним кроком стане представлення Єврокомісією проєкту правових документів щодо фінансування України.

Четвертий пріоритет, озвучений фон дер Ляєн – "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО".

П’ятий пріоритет – повернення кожної української дитини, викраденої Росією.

Як повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія продовжує роботу над підготовкою проєкту з надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії у 2026-27 роках, незважаючи на перемовини щодо мирного плану для України. Остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року на саміті лідерів ЄС.

Нагадаємо, 25 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.