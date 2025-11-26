Фон дер Ляйен назвала пять приоритетов ЕС по мирному соглашению для Украины

В соглашении по миру в Украине для Европейского Союза есть пять основных приоритетов: справедливый и длительный мир, суверенитет Украины, финансовая поддержка Украины, активное участие Украины, ЕС и НАТО в мирных переговорах и возвращение похищенных Россией украинских детей.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европейского парламента 26 ноября.

Фон дер Ляйен назвала пять приоритетов, которые должны войти в мирное соглашение для Украины.

"Я хотела бы очертить некоторые из основных принципов для Европы, пока мы работаем с Украиной, Соединенными Штатами и "коалицией решительных" над дальнейшим путем. Первый приоритет заключается в том, что любое соглашение должно обеспечить справедливый и длительный мир. И оно должно гарантировать настоящую безопасность для Украины и Европы", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что как суверенная нация Украина не может иметь никаких ограничений для своих вооруженных сил.

"Украина нуждается в надежных, долгосрочных и заслуживающих доверия гарантиях безопасности как части более широкого пакета... И так же очевидно, что любое мирное соглашение должно обеспечить гарантии европейской безопасности в долгосрочной перспективе", – добавила президент Еврокомиссии.

Второй приоритет, по ее словам – отстаивание суверенитета Украины.

"Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы открываем двери для новых войн завтра. И мы не можем этого допустить", – подчеркнула фон дер Ляйен.

И добавила, что "будущее Украины – в Европейском Союзе", и это основная и существенная часть любой системы гарантий безопасности.

Третий приоритет – обеспечение финансовых потребностей Украины.

"На последнем заседании Европейского совета мы взяли на себя обязательства покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. По этой теме мы, комиссия, представили документ с вариантами (финансирования). Сюда входит вариант по обездвиженным российским активам", – напомнила политик.

Она отметила, что следующим шагом станет представление Еврокомиссией проекта правовых документов по финансированию Украины.

Четвертый приоритет, озвученный фон дер Ляйен – "ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы, ничего о НАТО без НАТО".

Пятый приоритет – возвращение каждого украинского ребенка, похищенного Россией.

Как сообщала "Европейская правда", Еврокомиссия продолжает работу над подготовкой проекта по предоставлению Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России в 2026-27 годах, несмотря на переговоры по мирному плану для Украины. Окончательное решение будет принято в декабре 2025 года на саммите лидеров ЕС.

Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новых территорий.