До Києва прибула глава МЗС Латвії

Новини — Середа, 26 листопада 2025, 11:24 — Ірина Кутєлєва

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у середу, 26 листопада, прибула з візитом до української столиці Києва.

Про це вона повідомила у своєму Х, інформує "Європейська правда".

Браже опублікувала фото зі столичного залізничого вокзалу, де її зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Прибула до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у їхньому прагненні до сталого мирного європейського майбутнього", – написала вона.

Браже підкреслила, що Латвія і все суспільство країни продовжують підтримувати Україну.

Нещодавно президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що всі партнери та друзі України мають працювати разом задля досягнення справедливого миру. 

Повідомляли також, що на 2026 рік Латвія запланувала виділити 39,7 млн євро на підтримку українських біженців, як випливає з підготовленого Міністерством внутрішніх справ плану заходів підтримки.

