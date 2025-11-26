До Києва прибула глава МЗС Латвії
Новини — Середа, 26 листопада 2025, 11:24 —
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у середу, 26 листопада, прибула з візитом до української столиці Києва.
Про це вона повідомила у своєму Х, інформує "Європейська правда".
Браже опублікувала фото зі столичного залізничого вокзалу, де її зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга.
"Прибула до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у їхньому прагненні до сталого мирного європейського майбутнього", – написала вона.
Arrived in Kyiv to engage and support our Ukrainian friends in pursuit of lasting peaceful European future. Thank you, @andrii_sybiha , for your warm welcome!– Baiba Braže (@Braze_Baiba) November 26, 2025
The Latvian government and the whole of Latvian society #StandWithUkraine. 🇺🇦🇱🇻 pic.twitter.com/So7yFrioMk
Браже підкреслила, що Латвія і все суспільство країни продовжують підтримувати Україну.
Нещодавно президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що всі партнери та друзі України мають працювати разом задля досягнення справедливого миру.
Повідомляли також, що на 2026 рік Латвія запланувала виділити 39,7 млн євро на підтримку українських біженців, як випливає з підготовленого Міністерством внутрішніх справ плану заходів підтримки.