Президент Латвії закликав партнерів і друзів працювати разом для справедливого миру в Україні

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що всі партнери та друзі України мають працювати разом задля досягнення справедливого миру.

Про це він у п’ятницю написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Україна та Європа, наголосив Рінкевичс, заслуговують на справедливий і тривалий мир.

"Суверенітет, територіальна цілісність та екзистенційні інтереси безпеки України є ключовими для досягнення цієї мети. Шлях до миру часто є складним, тому всі партнери та друзі України повинні співпрацювати для досягнення найкращого результату", – зазначив латвійський президент.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що для тривалого миру Україна та Європа повинні отримати гарантії, що новий напад РФ не відбудеться.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн збирається зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському, щоб обговорити проєкт "мирного плану", запропонований Сполученими Штатами.

