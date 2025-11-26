В Киев прибыла глава МИД Латвии
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в среду, 26 ноября, прибыла с визитом в украинскую столицу Киев.
Об этом она сообщила в своем Х, информирует "Европейская правда".
Браже опубликовала фото со столичного железнодорожного вокзала, где ее встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.
"Прибыла в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в их стремлении к устойчивому мирному европейскому будущему", – написала она.
Arrived in Kyiv to engage and support our Ukrainian friends in pursuit of lasting peaceful European future. Thank you, @andrii_sybiha , for your warm welcome!– Baiba Braže (@Braze_Baiba) November 26, 2025
The Latvian government and the whole of Latvian society #StandWithUkraine. 🇺🇦🇱🇻 pic.twitter.com/So7yFrioMk
Браже подчеркнула, что Латвия и все общество страны продолжают поддерживать Украину.
Недавно президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что все партнеры и друзья Украины должны работать вместе для достижения справедливого мира.
Сообщалось также, что на 2026 год Латвия запланировала выделить 39,7 млн евро на поддержку украинских беженцев, как следует из подготовленного Министерством внутренних дел плана мер поддержки.