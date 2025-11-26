В Нидерландах отменили концерт пианистки, выступавшей с пропутинскими музыкантами
В Нидерландах отменили концерт советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской, которая с начала полномасштабной войны РФ против Украины неоднократно посещала Россию и выступала вместе с пропутинскими музыкантами.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, информирует "Европейская правда".
Как отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве, отменить концерт удалось благодаря совместным усилиями посольства Украины в Нидерландах, представительства Украинского института в Нидерландах, украинской общины и почетного консула Карела Бургера Дирвена.
Концерт должен был состояться 4 декабря 2025 года в основном концертном зале Muziekgebouw в Эйндховене.
Посольство обратилось к Muziekgebouw с просьбой его отменить.
Сейчас аналогичные концерты Леонской запланированы в 2026 году в Гронигене и Амстердаме – украинские дипломаты направили аналогичные обращения в соответствующие концертные залы.
"Культура не должна быть инструментом для пропаганды войны и отбеливания военных преступлений государства-агрессора", – отметили в украинском МИД.
Ранее стало известно, что Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.
А в начале октября в связи с кампанией посольства Украины и активистов в Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.