В Нидерландах отменили концерт пианистки, выступавшей с пропутинскими музыкантами

В Нидерландах отменили концерт советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской, которая с начала полномасштабной войны РФ против Украины неоднократно посещала Россию и выступала вместе с пропутинскими музыкантами.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, информирует "Европейская правда".

Как отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве, отменить концерт удалось благодаря совместным усилиями посольства Украины в Нидерландах, представительства Украинского института в Нидерландах, украинской общины и почетного консула Карела Бургера Дирвена.

Концерт должен был состояться 4 декабря 2025 года в основном концертном зале Muziekgebouw в Эйндховене.

Посольство обратилось к Muziekgebouw с просьбой его отменить.

Сейчас аналогичные концерты Леонской запланированы в 2026 году в Гронигене и Амстердаме – украинские дипломаты направили аналогичные обращения в соответствующие концертные залы.

"Культура не должна быть инструментом для пропаганды войны и отбеливания военных преступлений государства-агрессора", – отметили в украинском МИД.

Ранее стало известно, что Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.

А в начале октября в связи с кампанией посольства Украины и активистов в Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.