В ЕС подтвердили, что правовые тексты по использованию росактивов для Украины готовы

Европейская комиссия готова представить правовой текст о предоставлении Украине "репарационных займов" на основе замороженных активов России.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", сообщила 26 ноября в Брюсселе главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

Еврокомиссия подготовила предложение по правовой базе для будущего предоставления Украине "репарационных займов".

"Президент (Еврокомиссии. – „ЕП") фон дер Ляйен в своей сегодняшней речи в Европейском парламенте относительно Украины, относительно мирного плана для Украины, упомянула именно нашу работу над "репарационным займом" и отметила, что комиссия готова представить правовой текст, то есть законодательное предложение", – подтвердила Пиньо.

Она сообщила, что по этому вопросу продолжаются обсуждения с государствами-членами, в частности в Комитете постоянных представителей (Coreper), в том числе в отношении письма с вариантами финансирования Украины в 2026-27 годах, которое Урсула фон дер Ляйен направила в европейские столицы накануне.

"Мы получаем отзывы от государств-членов на этой основе и ожидаем, что будут четкие отзывы также по законодательному предложению и срокам", – рассказала Пиньо.

Она уточнила, что Урсула фон дер Ляйен "очень четко заявила с самого начала, что считает "репарационный заем" более реалистичным путем для продвижения вперед", потому что Россия должна заплатить за вред, который она наносит Украине.

"Итак, президент дала сигнал, что мы готовы ее (законодательное предложение. – "ЕП") внести, обсуждения продолжаются, и мы ожидаем, что получим также конкретные отзывы, включая по этому поводу", – подытожила она.

Как сообщала "Европейская правда", в заявлении сопредседателей "коалиции решительных" после виртуального заседания 25 ноября говорится о том, что ее участники ожидают быстрого решения по обеспечению долгосрочного финансирования Украины, в частности на основе полной суммы замороженных активов России.

Так, по результатам заседания "коалиции решительных" было договорено в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины.

Также Франция и Великобритания договорились уже 26 ноября создать рабочую группу по подготовке гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных", к которой будут привлечены Соединенные Штаты и Турция.