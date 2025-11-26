Каллас: щоб збільшити шанси для миру, мусимо посилити тиск на Росію

Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, щоб у результаті досягти тривалого миру.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас після позачергової відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС 26 листопада.

Головна дипломатка ЄС вважає, що тиск на Росію може примусити главу Кремля Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

"Ми щойно зустрілися з міністрами закордонних справ у відеоформаті, щоб обговорити останні події щодо припинення війни Росії (проти України). Міністр закордонних справ Сибіга також приєднався до нас онлайн, щоб поінформувати про ситуацію в Україні зсередини. Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну та чинити тиск на Росію. Над цим ми працюємо", – повідомила Каллас.

Вона нагадала, що першим кроком до закінчення війни має бути негайне та беззастережне припинення вогню, "але зараз ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до припинення вогню".

"Росія не згортає свою військову машину, а нарощує її. Нам все ще потрібно перейти від ситуації, коли Росія вдає, що готова до переговорів, до ситуації, коли їй справді потрібно буде домовлятися. Ми наближаємося до цього… Санкції США та ЄС мають величезний вплив на російську економіку", – заявила головна дипломатка ЄС.

За її словами, Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому він спробує домовитися про це за столом переговорів.

"Щоб збільшити шанси на мир, ми також маємо посилити тиск на Росію. Думка про те, що Україна програє, також є цілковито хибною. Якби Росія могла завоювати Україну військовим шляхом, вона б уже зробила це зараз", – підсумувала Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

За даними CNN, США та Україна ще мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донецької області.