Каллас: чтобы увеличить шансы на мир, мы должны усилить давление на Россию

Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, чтобы в результате достичь длительного мира.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас после внеочередной видеоконференции министров иностранных дел ЕС 26 ноября.

Главный дипломат ЕС считает, что давление на Россию может заставить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Мы только что встретились с министрами иностранных дел в видеоформате, чтобы обсудить последние события по прекращению войны России (против Украины). Министр иностранных дел Сибига также присоединился к нам онлайн, чтобы проинформировать о ситуации в Украине изнутри. Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Над этим мы работаем", – сообщила Каллас.

Она напомнила, что первым шагом к окончанию войны должно быть немедленное и безоговорочное прекращение огня, "но сейчас мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к прекращению огня".

"Россия не сворачивает свою военную машину, а наращивает ее. Нам все еще нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что готова к переговорам, к ситуации, когда ей действительно нужно будет договариваться. Мы приближаемся к этому... Санкции США и ЕС имеют огромное влияние на российскую экономику", – заявила главный дипломат ЕС.

По ее словам, Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому он попытается договориться об этом за столом переговоров.

"Чтобы увеличить шансы на мир, мы также должны усилить давление на Россию. Мысль о том, что Украина проигрывает, также является полностью ошибочной. Если бы Россия могла завоевать Украину военным путем, она бы уже сделала это сейчас", – подытожила Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новые территории.

По данным CNN, США и Украина еще имеют разное видение по трем пунктам "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя с неоккупированной части Донецкой области.